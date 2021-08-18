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Ситуація катастрофічна: Гаїті накрив шторм після землетрусу, вже майже 2 тисячі жертв

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Порт-о-Пренс, Середа 18 серпня 2021 10:13
Ситуація катастрофічна: Гаїті накрив шторм після землетрусу, вже майже 2 тисячі жертв Фото: Гаїті накрив шторм після землетрусу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На Гаїті стався потужний землетрус, після якого країну накрив шторм "Грейс". Кількість загиблих зросла до 1941 людини, ще 9900 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Шторм обрушився на південний захід Гаїті, який найбільше постраждав від землетрусу. Багатьом людям довелося чекати медичної допомоги, лежачи на вулиці в пекучій спеці.

Голова Управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чандлер визнав катастрофічну ситуацію.

"Люди стають агресивними", - сказав він.

Деякі діти осиротіли в результаті землетрусу, а деякі підлітки почали голодувати.

"Я бачу, як діти плачуть на вулиці, люди просять у нас поїсти, але і у нас мало їжі", - сказав Петі-Фрер, польовий менеджер організації "Врятуйте дітей".

Нагадаємо, землетрус, що стався приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці Порт-о-Пренс, мало не зруйнував кілька міст і викликав зсуви.

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