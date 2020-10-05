Ситуация в Карабахе: Пашинян выразил недовольство советнику Трампа

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что выразил советнику президента США Дональда Трампа недовольство в связи с использованием Турцией против Карабаха истребителей F-16. Он рассказал о разговоре с советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Пашинян поднял вопрос о том, почему ничего не предпринимается для того, чтобы помешать Турции использовать американские F-16 против армян. Призыв Роберту О'Брайену был сделан вскоре после начала ожесточенных боев в Нагорном Карабахе.

Пашинян сказал, что конфликт перешел в гораздо более опасную фазу из-за прямого военного вмешательства Турции в пользу Азербайджана.

Напомним, глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану.

Также Пашинян заявил, что Ереван рассматривает вариант с признанием независимости Нагорного Карабаха.