Глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне

Фото: Араик Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян призвал готовиться к долгосрочной войне. Он сказал, что тактика Карабаха состоит в том, чтобы принудить противника к миру.

Об этом сообщает RTVI.

Он считает, что война в Нагорном Карабахе нацелена на Иран.

"Мы должны быть готовыми к долгосрочной войне, в противном случае будем иметь проблемы с реализацией нашего права на мирную жизнь в своей родине", - сказал Арутюнян.

Как известно, эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла утром 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии нагорно-карабахского конфликта, заявив о намерениях завершить армянскую оккупацию. В Ереване наступление Азербайджана назвали объявлением войны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану, если он направит соответствующий запрос. Он также в очередной раз подчеркнул, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя и за столом переговоров.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает вариант с признанием независимости Нагорного Карабаха.