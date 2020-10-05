Ситуація в Карабасі: Пашинян висловив невдоволення раднику Трампа

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що висловив раднику президента США Дональда Трампа невдоволення у зв'язку з використанням Туреччиною проти Карабаху винищувачів F-16. Він розповів про розмову з радником з національної безпеки США Робертом О'Брайеном.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

Пашинян підняв питання про те, чому нічого не робиться для того, щоб перешкодити Туреччині використовувати американські F-16 проти вірмен. Заклик Роберту О'Брайєну був зроблений незабаром після початку запеклих боїв в Нагірному Карабасі.

Пашинян сказав, що конфлікт перейшов в набагато більш небезпечну фазу через пряме військове втручання Туреччини на користь Азербайджану.

Нагадаємо, голова Нагірного Карабаху закликав готуватися до довготривалої війни.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може надати військову підтримку Азербайджану.

Також Пашинян заявив, що Єреван розглядає варіант з визнанням незалежності Нагірного Карабаху.