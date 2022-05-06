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ВСУ имеют успехи на окраинах Харькова. Самой горячей точкой остается Изюм, - ОВА

Фото: Харьков и область продолжают обстреливать оккупанты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные имеют определенные успехи на окраинах Харькова. Однако самой горячей точкой в области остается Изюмское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, российские оккупанты продолжают штурмовать Изюмское направление. В частности, активные бои ведутся на окраинах города Барвенково, расположенного неподалеку от Донецкой области.

Кроме того, российская армия вчера обстреливала Золочев, Чугуев, Лозовую и Дергачи. Также оккупанты трижды атаковали Харьков из реактивных систем залпового огня и дважды из артиллерии. Под вражескую атаку попали Киевский и Шевченковский районы. Сегодня ночью и утром российские войска нанесли еще два удара по Северной Салтовке.

Синегубов напомнил, что находится на улице без необходимости до сих пор опасно. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Сейчас в Харьковской области продолжается восстановление критически важной инфраструктуры, в частности газо-, водо - и электроснабжения.

Напомним, 5 мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Также стало известно, что ВСУ отбросили оккупантов на 40 километров от Харькова.

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