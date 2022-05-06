ЗСУ мають успіхи на околицях Харкова. Найгарячішою точкою залишається Ізюм, - ОВА

За його словами, російські окупанти продовжують штурмувати Ізюмський напрямок. Зокрема, активні бої ведуться на околицях міста Барвінкове, що розташоване неподалік від Донецької області.

Крім того, російська армія вчора обстрілювала Золочів, Чугуїв, Лозову та Дергачі. Також окупанти тричі атакували Харків з реактивних систем залпового вогню та двічі з артилерії. Під ворожу атаку потрапили Київський та Шевченківський райони. Сьогодні вночі та зранку російські війська завдали ще двох ударів по Північній Салтівці.

Синєгубов нагадав, що знаходитися на вулиці без нагальної потреби досі небезпечно. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Наразі у Харківській області триває відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема газо-, водо- та електропостачання.