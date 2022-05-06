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ЗСУ мають успіхи на околицях Харкова. Найгарячішою точкою залишається Ізюм, - ОВА

Фото: Харків та область продовжують обстрілювати окупанти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові мають певні успіхи на околицях Харкова. Проте найгарячішою точкою в області залишається Ізюмський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, російські окупанти продовжують штурмувати Ізюмський напрямок. Зокрема, активні бої ведуться на околицях міста Барвінкове, що розташоване неподалік від Донецької області.

Крім того, російська армія вчора обстрілювала Золочів, Чугуїв, Лозову та Дергачі. Також окупанти тричі атакували Харків з реактивних систем залпового вогню та двічі з артилерії. Під ворожу атаку потрапили Київський та Шевченківський райони. Сьогодні вночі та зранку російські війська завдали ще двох ударів по Північній Салтівці.

Синєгубов нагадав, що знаходитися на вулиці без нагальної потреби досі небезпечно. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Наразі у Харківській області триває відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема газо-, водо- та електропостачання.

Нагадаємо, 5 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

Також стало відомо, що ЗСУ відкинули окупантів на 40 кілометрів від Харкова.

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ХарківВійна Росії проти України