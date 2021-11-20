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Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления нет, - Шмыгаль

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за перемещения большого количества российских войск. Однако признаков наступления пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все спецслужбы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", - сказал в интервью "Радио Свобода" Шмыгаль.

Премьер заверил, что украинские Вооруженные силы и разведка следят за ситуацией на и каждый день передают информацию руководству страны.

"Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами", - уточнил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на востоке страны и часть ее территории - Крым - оккупирована Россией.

"Все эти угрозы реализовались в Украине, но по активизации или неактивизации военных действий, это уже вопросы наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем", - заверил премьер-министр.

Напомним, ранее американская разведка предупредила союзников об угрозе военного вторжения России в Украину.

Отметим, глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес внес поправку, которая вызовет каскад санкций в случае российского вторжения в Украину.

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Российская ФедерацияДенис Шмыгаль