Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу немає, - Шмигаль

"Переміщення значних Збройних сил на території Росії недалеко від українського кордону існують. Це підтверджують і іноземні партнери і всі спецслужби. На сьогодні ситуація напружена, але ознак настання ми не бачимо", - сказав В інтерв'ю "Радіо Свобода" Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що українські Збройні сили і розвідка стежать за ситуацією на І кожен день передають інформацію керівництву країни.

"Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими закордонними партнерами", - уточнив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що Україна вже 7 років веде важку війну на сході країни і частина її території - Крим - окупована Росією.

"Всі ці загрози реалізувалися в Україні, але щодо активізації або не активізації військових дій, це вже питання наших військових і розвідки, і ми ці питання контролюємо", - запевнив прем'єр-міністр.