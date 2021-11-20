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Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу немає, - Шмигаль

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуація на кордоні України і Росії залишається напруженою через переміщення великої кількості російських військ. Однак ознак настання поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Переміщення значних Збройних сил на території Росії недалеко від українського кордону існують. Це підтверджують і іноземні партнери і всі спецслужби. На сьогодні ситуація напружена, але ознак настання ми не бачимо", - сказав В інтерв'ю "Радіо Свобода" Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що українські Збройні сили і розвідка стежать за ситуацією на І кожен день передають інформацію керівництву країни.

"Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими закордонними партнерами", - уточнив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що Україна вже 7 років веде важку війну на сході країни і частина її території - Крим - окупована Росією.

"Всі ці загрози реалізувалися в Україні, але щодо активізації або не активізації військових дій, це вже питання наших військових і розвідки, і ми ці питання контролюємо", - запевнив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше американська розвідка попередила союзників про загрозу військового вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес вніс поправку, яка викличе каскад санкцій у разі російського вторгнення в Україну.

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Російська ФедераціяДенис Шмигаль