Американский сенатор предложил санкции против России в случае вторжения в Украину

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес внес поправку, которая вызовет каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", госбанков, операций с суверенным долгом и т.п. Это произойдет в случае российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios .

Как отмечается в сообщении, официальные лица США бьют тревогу по поводу массированного наращивания российской военной мощи на восточной границе Украины. Угроза санкций призвана служить мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.

Предложение Менендеса было внесено как поправка к закону о государственной обороне, по которому Сенат проголосует после перерыва в День Благодарения.

Поправка требует от президента Джо Байдена ввести санкции, а также выделить дополнительную военную помощь Киеву.

Поправка предлагает санкции на любую компанию, участвующую в проекте российского газопровода "Северный поток-2".

Республиканцы в Сенате настаивают на голосовании по своей поправке, чтобы ввести санкции против "Северного потока-2" сейчас - до любого возможного российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в Твиттере публично просил сенаторов поддержать эту поправку в качестве последней попытки заблокировать "Северный поток-2". Украинские официальные лица считают, что прекращение ввода в эксплуатацию трубопровода - самый очевидный из оставшихся путей предотвращения российского вторжения.

Этой весной администрация США отменила санкции в отношении швейцарской компании, которая работала над завершением проекта, аргументируя это тем, что не стоит ставить под угрозу отношения с Германией, пытаясь заблокировать трубопровод, строительство которого уже завершено на 98%.

Санкции в поправке Менендеса требуют от президента США определения, что военные действия против Украины требуют санкций. Это оставляет место для интерпретации того, когда был перейден порог.