Осталось мало времени, чтобы помешать России: NY Times об угрозе вторжения в Украину

Представители американской разведки предупреждают союзников, что осталось мало времени, чтобы помешать России предпринять военное вторжение в Украину. Они подталкивают европейские страны к сотрудничеству с Соединенными Штатами для разработки пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в The New York Times .

По словам американских официальных лиц, Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые она собрала возле Украины, но наращивание сил воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают, что это блеф.

Директор национальной разведки Эврил Дэнника Хэйнс на этой неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о данных американской разведки о ситуации и возможном военном вторжении России в Украине. Поездка Хейнс была давно спланированной и затрагивала множество вопросов, но, по словам проинформированных официальных лиц, растущая обеспокоенность по поводу России была среди обсуждаемых краткосрочных угроз.

Соединенные Штаты также делятся разведданными с Украиной. А в пятницу генерал Марк Милли, начальник Объединенного комитета начальников штабов, говорил с генерал-лейтенантом Валерием Залужным, главнокомандующим вооруженными силами Украины, чтобы обсудить, "активность России в этом районе".

Как отмечается в публикации, американская и британская разведка все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну, чтобы привести к власти более промосковское правительство.

В апреле официальные лица США и их союзников забили тревогу, поскольку Москва наращивала силы у своей границы с Украиной. Но нынешнее наращивание численности, которое, по-видимому, требует большего количества войск и современного вооружения, вызвало больше опасений, особенно в связи с тем, что Россия начала подавлять украинские беспилотные летательные аппараты. Военные действия также участились после того, как Украина использовала один из своих беспилотников для ликвидации гаубицы на Донбассе.

Как отметил Фредерик Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, конфликт не является неизбежным, но все элементы уже присутствуют. "Если мы, Запад, будем выглядеть так, как будто мы разобщены и не готовы работать вместе, тогда возрастет риск того, что Кремль сделает ужасный просчет".

Представители американской разведки заявили союзникам, что Путин разочарован мирным процессом, начатым Францией и Германией в 2014 году после того, как Россия захватила Крым и спровоцировала сепаратистское движение на востоке Украины.

Некоторые бывшие официальные лица говорят, что Путин может планировать создание сухопутного коридора между восточной Украиной и Крымом. И американские аналитики считают, что Путин рассматривает следующие несколько месяцев как уникальный момент для действий.

Американские официальные лица хотят создать "общий рецепт" действий, которые США и Европа предпримут, если Россия вторгнется в Украину. Хотя некоторые части российской экономики не подвергались санкциям, Соединенным Штатам потребуется заручиться поддержкой в Европе, чтобы новые меры были эффективными.

В четверг, когда Хейнс покидала Брюссель, Сенат подтвердил, что Джулианна Смит станет следующим послом США в НАТО. Ее выдвижение на несколько месяцев задерживалось сенатором Тедом Крузом, республиканцем от Техаса, что осложняло усилия Америки по формированию единого ответа на растущую угрозу для Украины.

В НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг высказал свои собственные предостережения в отношении России. Выступая в пятницу в Берлине, Столтенберг описал "большую и необычную" концентрацию российских войск на границе с Украиной. "Необходимо срочно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность в отношении наращивания своей военной мощи, деэскалации и снижения напряженности», - сказал он.

Россия уже начала манипулировать поставками энергоресурсов в Европу, сказал западный чиновник из Брюсселя. По словам чиновника, когда цены на энергоносители растут, Путин чувствует, что у него больше свободы действий. По словам нынешних и бывших официальных лиц, из-за роста цен и ограниченных поставок у России есть больше денег для оплаты военных операций.