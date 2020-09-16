Ситуация на границе с Беларусью: тысяча иностранцев пытается попасть в Украину

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил о недопустимости нарушения границы. По состоянию на утро, на границе с Беларусью находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Вчера на границе находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Беларуси.

Сейчас в Черниговской области напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" находятся около 1000 иностранцев.

Ситуация на границе остается контролируемой. Украинские правоохранители уверяют, что имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска.

Напомним, Аваков призывает паломников не провоцировать ситуацию на границе с Украиной.

РБК-Украина писало, что на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.

Из-за потока паломников, въезд которых в Украину запрещен, в Черниговской области закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи".