Ситуация на фронте: ВСУ остановили 110 штурмов, а РФ сбросила 24 бомбы на Курскую область
На фронте за минувшие сутки, 1 февраля, произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано в районе Покровска.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники и два пункта управления российских захватчиков.
Фото: карты боевых действий по состоянию на утро 2 февраля (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуация на направлениях:
На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
На Купянском направлении произошло 17 атак оккупантов, которые Силы обороны отражали в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.
На Покровском направлении защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звездного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.
На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.
На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.
На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.
На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха один раз штурмовали позиции украинских подразделений.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел (включая 5 - из РСЗО).
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по мирным украинским городам и селам.
Напомним, по данным ВСУ, на фронте за минувшие сутки было ликвидировано 1320 захватчиков, а также десятки единиц техники РФ. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 840 тысяч солдат.
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