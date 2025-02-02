Ситуация на фронте: ВСУ остановили 110 штурмов, а РФ сбросила 24 бомбы на Курскую область

На фронте за минувшие сутки, 1 февраля, произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано в районе Покровска.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники и два пункта управления российских захватчиков.

Фото: карты боевых действий по состоянию на утро 2 февраля (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении произошло 17 атак оккупантов, которые Силы обороны отражали в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звездного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха один раз штурмовали позиции украинских подразделений.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел (включая 5 - из РСЗО).

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по мирным украинским городам и селам.