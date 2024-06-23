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Ситуація на фронті залишатиметься складною ще щонайменше місяць, - Буданов

Київ, Неділя 23 червня 2024 21:48
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Ситуація на фронті залишатиметься складною ще щонайменше місяць, - Буданов Фото: Кирило Буданов, керівник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ситуація на фронті в Україні не перетвориться на "армагеддон", але залишатиметься складною ще щонайменше місяць.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Philadelphia Inquirer.

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого "армагеддону" не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане", - сказав керівник ГУР в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Як зазначає The Philadelphia Inquirer, очікується, що російські війська будуть намагатися максимально тиснути на фронті напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, а також поки не почали надходити більші партії снарядів та іншої важливої зброї від США.

"Ми зробимо все можливе, щоб завадити їм і мінімізувати російські успіхи", - наголосив Буданов.

Ситуація на фронті

Російська армія не полишає спроб захопити всю територію Донецької області, а також продовжує намагання просунутися й на інших напрямках. Крім того, у травні росіяни розпочали наступальну кампанію в Харківській області - в бік Вовчанська та Харкова.

Лише з початку 23 червня на фронті відбулася майже сотня боїв. Лише за сьогодні на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках загальні втрати противника наближаються до 500 вбитими та пораненими.

Крім того, за даними Інституту вивчення війни, російські війська можуть готувати наступ на ще одному напрямку.

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Кирило Буданов ГУР Війна Росії проти України
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