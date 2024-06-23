Ситуация на фронте будет оставаться сложной еще как минимум месяц, - Буданов

Ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", но будет оставаться сложной еще как минимум месяц.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Philadelphia Inquirer .

"Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет", - сказал руководитель ГУР в интервью The Philadelphia Inquirer.

Как отмечает The Philadelphia Inquirer, ожидается, что российские войска будут пытаться максимально давить на фронте в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока не начали поступать более крупные партии снарядов и другого важного оружия от США.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи", - подчеркнул Буданов.