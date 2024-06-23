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Ситуация на фронте будет оставаться сложной еще как минимум месяц, - Буданов

Киев, Воскресенье 23 июня 2024 21:48
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Ситуация на фронте будет оставаться сложной еще как минимум месяц, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, руководитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", но будет оставаться сложной еще как минимум месяц.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Philadelphia Inquirer.

"Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет", - сказал руководитель ГУР в интервью The Philadelphia Inquirer.

Как отмечает The Philadelphia Inquirer, ожидается, что российские войска будут пытаться максимально давить на фронте в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока не начали поступать более крупные партии снарядов и другого важного оружия от США.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи", - подчеркнул Буданов.

Ситуация на фронте

Российская армия не оставляет попыток захватить всю территорию Донецкой области, а также продолжает попытку продвинуться и по другим направлениям. Кроме того, в мае россияне начали наступательную кампанию в Харьковской области - в сторону Волчанска и Харькова.

Лишь с начала 23 июня на фронте произошла почти сотня боев. Только сегодня на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях общие потери противника близятся к 500 убитыми и ранеными.

Кроме того, по данным Института изучения войны, российские войска могут готовить наступление на еще одном направлении.

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Кирилл Буданов ГУР Война России против Украины
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