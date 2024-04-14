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Ситуация на фронте усложняется. Зеленский назвал направление

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 22:04
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Ситуация на фронте усложняется. Зеленский назвал направление Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых направлениях фронта последними начала усложняться ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни - и особенно на донецких направлениях - становится тяжелее. Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта", - сказал глава государства в вечернем обращении.

За эту неделю, по словам Зеленского, особенно заслуживают признательности:

  • 58-я отдельная мотопехотная бригада;
  • 68-я отдельная егерская бригада;
  • 148 отдельная артиллерийская бригада ДШВ;
  • 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь";
  • подразделения "Кракен", "Артан" и 9-й департамент ГУР.

"Слава каждому и каждой, кто делает все, чтобы Украина защитила себя от российского террора! Слава всем, кто делает наше государство более крепким. Всех в мире, кто помогает, я благодарю", - добавил президент.

Ситуация на фронте

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это создаст условия для дальнейшего продвижения РФ к Краматорской агломерации.

По словам министра обороны Рустема Умерова, россияне пытаются прорваться западнее Бахмута, но украинские военные срывают эти планы, несмотря на численное преимущество врага.

Также на днях в сети распространялась информация о захвате Богдановки в Бахмутском районе. В Минобороны это опровергли и заявили, что Богдановка остается под контролем ВСУ, но там идут тяжелые бои.

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