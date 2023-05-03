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Ситуація на фронті в Україні залишається статичною, - Пентагон

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Середа 03 травня 2023 01:48
Ситуація на фронті в Україні залишається статичною, - Пентагон Фото: речник Пентагону генерал Патрік Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

ЗСУ продовжують стримувати російські атаки та ведуть запеклі бої, особливо в Бахмуті. Загалом ситуація на фронті є статичною і жодна зі сторін поки що не отримує контролю над суттєвими новими територіями.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що в певний період часу на Бахмутському напрямку можна було спостерігати послаблення напруженості, однак зараз там знову точаться важкі бої.

"В основному, вздовж лінії фронту ситуація продовжує залишатися статичною", - сказав він.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Росія хоче захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять усе, аби їхні плани не втілились у реальність.

Також повідомлялось, що українські військові контратакують на окремих ділянках Бахмута.

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