Ситуация на фронте в Украине остается статической, - Пентагон

ВСУ продолжают сдерживать российские атаки и ведут упорные бои, особенно в Бахмуте. В целом ситуация на фронте статическая и ни одна из сторон пока не получает контроля над существенными новыми территориями.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.