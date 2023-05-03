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Ситуация на фронте в Украине остается статической, - Пентагон

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Среда 03 мая 2023 01:48
Ситуация на фронте в Украине остается статической, - Пентагон Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

ВСУ продолжают сдерживать российские атаки и ведут упорные бои, особенно в Бахмуте. В целом ситуация на фронте статическая и ни одна из сторон пока не получает контроля над существенными новыми территориями.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в определенный период времени на Бахмутском направлении можно было наблюдать ослабление напряженности, однако сейчас там снова идут тяжелые бои.

"В основном, вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться статической", – сказал он.

Напомним, что представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность.

Также сообщалось, что украинские военные контратакуют на отдельных участках Бахмута.

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