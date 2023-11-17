Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку

За його словами, ключовою темою Ставки стало забезпечення українських сил оборони наступного року.

"Велика доповідь міністра оборони (Рустема - ред.) Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах - у всьому необхідному для подальшої деокупації України", - уточнив Зеленський.

За його словами, також обговорювалася реалізація поточних контрактів та контрактування як з вітчизняним військово-промисловим комплексом, так і з закордонним.

При цьому міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін доповів про нарощування обсягів виробництва на українських підприємствах. Також він розповів про перспективи розвитку української багаторічної ракетної програми.

"Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля", - додав президент.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, Україна поступово нарощує своє виробництво зброї після того, як російські окупанти вторглися до нашої країни минулого року.

Зокрема, як зазначав нещодавно Камишін, сильно зросло виробництво боєприпасів, але цього досі не вистачає для того, щоб покрити всі потреби.

Також Україна збільшує виробництво дронів. Нещодавно глава Мінстратегпрому розповідав, що до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

При цьому українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".