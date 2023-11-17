Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был поднят вопрос производства украинского оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По его словам, ключевой темой Ставки стало обеспечение украинских сил обороны в следующем году.
"Большой доклад министра обороны (Рустема - ред.) Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах - во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины", - уточнил Зеленский.
По его словам, также обсуждалась реализация текущих контрактов и контрактование как с отечественным военно-промышленным комплексом, так и с зарубежным.
При этом министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин доложил о наращивании объемов производства на украинских предприятиях. Также он рассказал о перспективах развития украинской многолетней ракетной программы.
"Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля", - добавил президент.
Напомним, Украина постепенно наращивает свое производство оружия после того, как российские оккупанты вторглись в нашу страну в прошлом году.
В частности, как отмечал недавно Камышин, сильно выросло производство боеприпасов, но этого все еще не хватает для того, чтобы покрыть все потребности.
Также Украина увеличивает производство дронов. Недавно глава Минстратегпрома рассказывал, что к концу года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.
При этом украинские специалисты начали серийное производство аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".
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