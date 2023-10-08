Ситуація на фронті сьогодні 8 жовтня

Російські обстріли

Протягом доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення. Росіяни завдали шести авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Через ворожі терористичні атаки, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на передовій

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили три ворожі атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічана, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки росіян в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби українські бійці успішно відбили всі ворожі атаки північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки окупантів в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські оборонці успішно відбили 13 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським вогнем перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційного удару неподалік Берислава. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Станіслав Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Вони також завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та два склади боєприпасів росіян.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці заявили, що ситуація у районі селища Велика Новосілка на півдні Донецької області стабілізувалася. Росіяни перебувають в обороні на цьому напрямку.

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