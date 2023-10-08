Ситуация на фронте сегодня 8 октября

Российские обстрелы

В течение суток на фронте произошло 33 боевых столкновения. Россияне нанесли шесть авиационных ударов, совершили 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Из-за вражеских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Ситуация на передовой

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские военные отразили три вражеских атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Каменка, Дворичана, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили четыре атаки россиян в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток украинские бойцы успешно отбили все вражеские атаки к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Клещиевка, Андреевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили все атаки оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Орехово Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Берислава. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Они также наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства и два склада боеприпасов россиян.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что ситуация в районе поселка Большая Новоселка на юге Донецкой области стабилизировалась. Россияне находятся в обороне в этом направлении.

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