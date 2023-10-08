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Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ у районі Великої Новосілки

Донецька область, Неділя 08 жовтня 2023 10:02
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Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ у районі Великої Новосілки Фото: британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ у районі Великої Новосілки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація у районі селища Велика Новосілка на півдні Донецької області стабілізувалася. Окупанти на цьому напрямку перебувають в обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка нагадала, що у червні-липні ситуацію у районі Великої Новосілки була важкою. Там тривали інтенсивні бої, зокрема на захід від міста Вугледар.

Протягом останніх чотирьох тижнів ситуація у цьому районі стабілізувалася. За даними британської розвідки, за літо Україна звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку.

При цьому наступальні дії ЗСУ скували частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій РФ, а також десантні війська, не дозволивши їм посилити інші райони. У розвідці вважають, що протягом наступних шести тижнів Росія навряд чи буде відводити війська з цієї осі.

"Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ у районі Великої Новосілки

скриншот deepstatemap.live

Бої на Бердянському напрямку

Варто зазначити, що влітку наші військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, бої точилися на адмінмежі двох регіонів, у Генштабі цей район назвали Бердянським напрямком.

Крім того, захисникам вдалося звільнити низку населених пунктів на Бердянському напрямку. Проте зараз наступ ЗСУ на цьому напрямку призупинився.

Станом на сьогодні Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також на південь від Бахмута.

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