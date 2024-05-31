Ситуація на фронті сьогодні 31 травня

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводили. Наші бійці укріплюють позиції та оборонні рубежі.

На Куп'янському напрямку відбито атаку поблизу Новоєгорівки. Також бої продовжуються в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку росіяни намагались атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходи для стабілізації обстановки.

На Сіверському напрямку продовжують бої в районі Берестового. Росіяни тричі намагались прорватись в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку відбито дві спроби ворога наблизитись до Часового Яру.

На Покровському напрямку вжито заходи щодо недопущення просування противника. Росіяни вже чотири рази намагались відтіснити наших бійців. Наразі тривають бої біля населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку тривають бої поруч з Костянтинівкою.

На Оріхівському напрямку відбито 3 штурмові дії противника в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

"На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін", - додає Генштаб.

Наступ Росії

На початку травня російські терористи розпочали наступ на півночі Харківської області. Як розповідають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), можливо ворог наразі планує розпочати другу фазу своєї наступальної операції в регіоні після захоплення Вовчанська.