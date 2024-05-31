Росіяни, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу наступу під Харковом, - ISW

Російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська. Проте опір України може вимагати від окупантів проведення ще однієї хвилі посилених штурмів, щоб завершити захоплення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Перекидання Росією підкріплення до Харківської області вказує на те, що для Кремля, ймовірно, відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області є пріоритетом, зазначили в Інституті.

Там вважають, що окупанти, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після наміченого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста.

ISW, як і раніше, оцінює, що російські сили, ймовірно, стримують багато резервів Північного угруповання військ, поки воно не наблизиться до запланованої кінцевої чисельності в 50 000-70 000 осіб.

Проте, на думку аналітиків ISW, Північне угруповання військ, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили для проведення успішної операції із захоплення Харкова.

Перекидання військ РФ на північ Харківської області