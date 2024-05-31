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Ситуация на фронте сегодня 31 мая

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 31 мая, уже зафиксировано 26 боевых столкновений. Силы обороны принимают все необходимые меры для сдерживания врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Наши бойцы укрепляют позиции и оборонительные рубежи. 

На Купянском направлении отбита атака вблизи Новоегоровки. Также бои продолжаются в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении россияне пытались атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки. 

На Северском направлении продолжают бои в районе Берестового. Россияне трижды пытались прорваться в направлении Выемки. 

На Краматорском направлении отражены две попытки врага приблизиться к Часовому Яру. 

На Покровском направлении приняты меры по недопущению продвижения противника. Россияне уже четыре раза пытались оттеснить наших бойцов. Сейчас продолжаются бои возле населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении продолжаются бои рядом с Константиновкой. 

На Ореховском направлении отражено 3 штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.

"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений", - добавляет Генштаб. 

Наступление России 

В начале мая российские террористы начали наступление на севере Харьковской области. Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), возможно враг сейчас планирует начать вторую фазу своей наступательной операции в регионе после захвата Волчанска. 

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