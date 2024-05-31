Ситуация на фронте сегодня 31 мая

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Наши бойцы укрепляют позиции и оборонительные рубежи.

На Купянском направлении отбита атака вблизи Новоегоровки. Также бои продолжаются в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении россияне пытались атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки.

На Северском направлении продолжают бои в районе Берестового. Россияне трижды пытались прорваться в направлении Выемки.

На Краматорском направлении отражены две попытки врага приблизиться к Часовому Яру.

На Покровском направлении приняты меры по недопущению продвижения противника. Россияне уже четыре раза пытались оттеснить наших бойцов. Сейчас продолжаются бои возле населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении продолжаются бои рядом с Константиновкой.

На Ореховском направлении отражено 3 штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.

"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений", - добавляет Генштаб.

Наступление России

В начале мая российские террористы начали наступление на севере Харьковской области. Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), возможно враг сейчас планирует начать вторую фазу своей наступательной операции в регионе после захвата Волчанска.