Ситуація на фронті сьогодні 28 квітня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 4 БпЛА типу "Shahed" та 5 БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу "Shahed" та 1 БпЛА невстановленого типу було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області ;

; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області ;

; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області ;

; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку військовими відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку агресор 14 разів атакував у районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області й Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак у районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак біля населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.