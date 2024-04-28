Окупанти просунулися під Авдіївкою і тиснуть на кількох напрямках: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на північ від Авдіївки та на захід від Донецька. Також загарбники тиснуть на більшості напрямків, разом з тим українські захисники відбивають ворожі атаки та штурми.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ активізували операції на північний захід від Сватового і, як повідомляється, захопили Кислівку станом на 27 квітня. Російські "воєнкори" стверджували ввечері 26 квітня, що окупанти нібито прорвали оборону ЗСУ в Кислівці, і начебто захопили весь населений пункт станом на 27 квітня.

Також російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися на глибину до 1,85 км вздовж залізничної колії, яка пролягає через Кислівку, та що нібито напів оточили сусідні сили ЗСУ в Котлярівці.

При цьому експерти ISW поки не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Також бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Кислівки та Стельмахівки. 27 квітня бої тривали на південний захід від Сватового та в районі Кремінної, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бої тривали в районі Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, біля Невського та Тернів і Зарічного, в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки, йдеться у звіті.

Український сержант, який діє поблизу Серебрянського лісу, сказав Guardian в інтерв'ю, опублікованому 27 квітня, що війська РФ мають артилерійську перевагу п’ять до одного над силами ЗСУ в цьому районі, яку сержант описав як "більш-менш стабільну" порівняно з іншими напруженими ділянками фронту.

Операція №2 - Донецька область

27 квітня на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) в районі Спірного та Виїмки (обидва на південний схід від Сіверська) тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

27 квітня війська РФ продовжували наступальні дії в районі н.п. Часів Яр, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що на східній околиці Часового Яру тривають важкі бої та що путінські війська намагаються зачистити позиції в лісовій зоні на схід від Часового Яру.

Один блогер стверджував, що війська РФ начебто також просуваються на південь від заповідника Ступки-Голубовського 2 (на південний схід від н.п. Часів Яр) і рухаються паралельно трасі Т0504 Бахмут - Іванівське - Костянтинівка.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Нового мікрорайону (східна частина н.п. Часів Яр); на схід від Часового Яру біля Іванівського; та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в центрі Красногорівки в напрямку кільця.

Деякі російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ нібито починають зачищати цегельний завод у західній Красногорівці, хоча аналітики ISW ще не спостерігали візуальних доказів утримання російськими військами позицій у районі цегельного заводу.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька біля Парасковіївки та Побєди.

Російські джерела продовжували стверджувати, що путінські війська нібито повністю контролювали Новомихайлівку (на південний захід від Донецька).

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 27 квітня.

Російський "воєнкор" розповідав, що окупанти нібито просунулися на 400 метрів у глибину поблизу Урожайного та на 100 метрів у глибину біля Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки), але в ISW не спостерігали візуальних доказів цих російських заяв.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська атакували на схід від Великої Новосілки в районі Вугледар поблизу Водяного, на південний схід від Великої Новосілки поблизу Пречистівки та на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайорського.

"Південна вісь"

27 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Донецької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Нещодавно українські війська завдали ракетного удару по залізничному мосту в окупованій частині Запорізької області. На відео з геолокацією, опублікованому 27 квітня, видно, як ЗСУ завдають удару по залізничному мосту на захід від Чернігівки (на північний захід від Мелітополя).

27 квітня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Російський "воєнкор" розповідав, що українські сили зберігають незначну присутність біля Антонівського мосту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні від 27 квітня розповіли, що на фронті впродовж доби було зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Крім того, у військовому командуванні зазначили, що найгарячіша ситуація спостерігається на Авдіївському напрямку.

Додамо, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, російські окупанти продовжують наступати в районі Очеретиного. Він додав, що нині частина, в якій перебуває противник, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Також офіцер розповів, що у цей район введені додаткові сили та засоби з резерву Сил оборони.