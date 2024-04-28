Ситуация на фронте сегодня 28 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 4 БпЛА типа "Shahed" и 5 БпЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа "Shahed" и 1 БПЛА неустановленного типа были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Стрелеча, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области ;

; Терны, Ямполовка, Александро-Шультино, Спирне, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Щербиновка, Семеновка, Евгеновка, Новоалександровка, Новокалиново, Архангельское, Новожеланное, Карловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Крынки, Ивановка, Кизюмис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении военными отражено 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении агрессор 14 раз атаковал в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак в районах населенных пунктов Спирне, Выемка, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак возле населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковиевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение минувших суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационным станциям врага.