Ситуація на фронті сьогодні 22 березня

На полі бою відбулося 57 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки в районі Білогорівки Луганської області та уразили один засіб ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сьогодні противник здійснив наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу. Внаслідок цього в низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням, ворог цілеспрямовано бив по енергетичних об’єктах нашої країни.

На жаль, дуже багато поранених та загиблих серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка приватних та багатоповерхових будинків, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Роботи з усунення наслідків терористичної атаки тривають.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Гута-Студенецька, Блешня, Лісківщина, Карповичі Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білопілля, Кіндратівка, Запсілля, Миропілля, Попівка, Дмитрівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Олександро-Шультине Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито майже 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Херсон та Бургунка, Тягинка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об'єктах противника.