Ситуація на фронті сьогодні 16 січня

Українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Красногорівки (Донецька область) і знищили склад боєприпасів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Грем’ячка, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Соснівка, Атинське, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, це, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби противник 6 разів безуспішно штурмував позиції наших військ.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.