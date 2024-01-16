Ситуация на фронте сегодня 16 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Красногоровки (Донецкая область) и уничтожили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 85 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гремячка, Михальчина-Слобода Черниговской области; Сосновка, Атинское, Волфино, Степок Сумской области; Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, это, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 9 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 15 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и севернее Григорьевки, Веселого Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Григорьевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики, при поддержке авиации, 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Антоновка, Днепровское, Тягинка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник 6 раз безуспешно штурмовал позиции наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 1 складу боеприпасов противника.