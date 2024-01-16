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Тридцять шість ББМ та понад 1000 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Вівторок 16 січня 2024 07:56
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Тридцять шість ББМ та понад 1000 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: Генштаб назвав втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 16 січня становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 ББМ, 33 автомобілі противника, 30 артсистем та 24 танки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Страткому Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 372 090 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 6113 (+24) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 358 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 8801 (+30) од.;
  • РСЗВ - 961 (+3) од.;
  • засоби ППО - 653 (+3) од.;
  • літаків - 331 (+2) од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1816 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 731 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 1365 (+9) од.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 32 атаки противника на Лиманському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Авіація сил оборони вдарила по 22 районах зосередження особового складу супротивника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, українські та російські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі. ЗСУ завдали удару по позиції російських ВДВ біля Бахмута/

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