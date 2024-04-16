ЗСУ наступають під Донецьком, окупанти просунулися біля Красногорівки та Побєди: карти ISW

На фронті наразі точаться позиційні бої на більшості напрямків. Українські захисники та російські загарбники проводять наступ на захід і південний захід від Донецька, також окупанти просуваються в районі Авдіївки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

15 квітня Держприкордонслужба України повідомила, що 14 квітня прикордонники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути міжнародний кордон у невстановленому районі Сумської області.

У звіті аналітиків йдеться про те, що поблизу Кремінної 15 квітня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська. Опубліковані 9 квітня геолокаційні кадри свідчать про те, що частини сил окупантів просувалися на північний захід від Веселого (на північний схід від Бахмута та на південь від Сіверська).

Позиційні бої тривали біля Спірного (на північний схід від Бахмута та на схід від Сіверська) та Веселого.

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися в районі Часового Яру 15 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська начебто просунулися в мікрорайоні Канал у східному Часовому Яру, а один російський блогер стверджував, що окупанти просунулися на 300 метрів на східній околиці Часового Яру. Російський "воєнкор" казав, що війська РФ нібито наступали на північно-східну околицю Часового Яру в районі дачі. Російські джерела стверджували, що загарбники просунулися поблизу заповідника Ступки-Голубівські 2 (на південь від мікрорайону Канал), та що війська РФ також наступали біля Богданівки (на північний схід від Часового Яру), Калинівки (на північ від Часового Яру) та Іванівського (на південний схід від Часового Яру). Проте в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих заявлених досягнень.

Позиційні бойові дії тривали у південно-східному Часовому Яру поблизу мікрорайону Новий; в мікрорайоні Канал; на південний схід від Часового Яру поблизу Іванівського, Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки; і на південь від Часового Яру біля Нью-Йорка.

Речник групи військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин повідомив, що війська РФ намагаються захопити Часів Яр, наступаючи на флангах у районі Богданівки та Іванівського, і що окупанти скидають у цей район від 20 до 30 плануючих бомб на добу.

Війська РФ нещодавно просунулися під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що загарбники просунулися в центрі Семенівки (на захід від Авдіївки), а російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в цьому районі.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, вказують на те, що окупанти просунулися на південний схід від Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки), а російський блогер стверджував, що путінські війська начебто наближаються до околиць Очеретиного (на північний захід від Авдіївки та на північ від Новобахмутівки). Російські "воєнкори" також розповідали, що війська РФ нібито одночасно просунулися до східної частини громадського саду Зоря (на схід від Новобахмутівки та на південний схід від Очеретиного) і досягли околиць Новобахмутівки, і що також просунулися на південь від Новобахмутівки. Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися на південь від Уманського (на захід від Авдіївки) і на північ від Бердичів (на північний захід від Авдіївки). Разом з тим експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Уманського, Бердичі, Семенівки; на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

Українські та російські сили нещодавно підтвердили наступ на захід і південний захід від тимчасово окупованого міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній Новомихайлівці (на південний захід від Донецька). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 квітня, показують, що війська РФ просунулися відповідно на південний схід від Красногорівки (на захід від Донецька) і в північно-західну Побєду (на південний захід від Донецька). Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на північ від Новомихайлівки та в самому населеному пункті.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

15 квітня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії зіткнення не було. Російський "воєнкор" туманно стверджував, що підрозділи військ РФ нібито просувалися в районі Великої Новосілки, хоча в SIW не спостерігали візуальних доказів цього твердження.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного.

"Південна вісь"

15 квітня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в південному Роботиному, на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) та на південний захід від Білогір'я (на північний схід від Роботиного).

15 квітня ЗСУ завдали ударів по окупованих Бердянську Запорізькій області та Криму. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони завдали удару по російській військовій базі на заводі "Південнгідромаш" у Бердянську. Російська окупаційна "влада" стверджувала, що ППО ЗС РФ нібито перехопила дві українські ракети Storm Shadow, але деякі російські джерела стверджували, що ракети вразили невизначені цілі. Українські та російські ЗМІ із посиланням на джерела в українських спецслужбах підтвердили факт удару українців по російському командному пункту з невідомими високопосадовцями РФ в окупованому Криму.

15 квітня тривали позиційні бої на східній (лівобережній) частині Херсонської області в районі Кринок.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 квітня інформували, що протягом доби на фронті було зафіксовано 87 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні повідомили, що, зокрема, на Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських захисників.