Ситуация на фронте сегодня 16 апреля
В Украине на фронте в течение суток произошли 104 боевых столкновения. Россияне активно штурмовали на двух направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Атаки россиян
В целом, враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 9 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины, все эти 9 БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
- Угроиды, Воздвиженское Сумской области;
- Лукьянцы, Волоховка Харьковской области;
- Нью-Йорк, Бердичи, Семеновка, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Роботино, Орехов Запорожской области.
Под артиллерийским огнем были около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении россияне 8 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирне, Новый, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БпЛА противника.
Напомним, по данным ISW, Россия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени военная помощь США не будет разблокирована, вражеское контрнаступление станет серьезной проблемой для Сил обороны Украины.
Тем временем ВСУ наступают под Донецком, оккупанты продвинулись возле Красногоровки и Победы.
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