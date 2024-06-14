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Ситуація на фронті сьогодні 14 червня

П'ятниця 14 червня 2024 11:57
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Ситуація на фронті сьогодні 14 червня Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби, 14 червня, на фронті зафіксовано 41 бойове зіткнення. На Покровському напрямку тривають 5 ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення. Загарбники здійснили шість авіаційних ударів десятьма керованими авіабомбами, задіяли 33 дрони-камікадзе і здійснили понад 580 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку наразі триває атака в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки в районах Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку військові відбили три спроби ворога покращити тактичне положення. Наразі два боєзіткнення, в районах Невського та Греківки, продовжуються.

На Сіверському напрямку зупинено спробу ворога просунутись в районі Роздолівки.

На Покровському напрямку ворог намагається прорвати оборону у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. На цей час триває сім бойових зіткнень, а п’ять атак вже відбито.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. Росіяни 11 разів розпочинали штурмові дії. Дев’ять боєзіткнень тривають в районах Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку ворог активізувався у районі Урожайного. Наразі там триває бій. Спроба ворога штурмувати позиції неподалік Водяного зазнала невдачі.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, Сили оборони жорстко зупинили один штурм окупантів.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 13 червня, Сили оборони знищили ще 1250 російських терористів. Загальні втрати Росії від початку війни складають 524 060 одиниць особового складу. Також вчора було знищено:

  • 8 танків;
  • 26 бойових броньованих машин й не тільки.

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