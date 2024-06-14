Ще 1250 загарбників, 26 ББМ і 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 13 на 14 червня, становили 1250 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 524 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 26 бойових броньованих машин і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 524 060 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 7936 (+8) од;
- бойових броньованих машин - 15 234 (+26) од.;
- артилерійських систем - 13 818 (+48) од.;
- РСЗВ - 1101 (+2) од.;
- засоби ППО - 849 (+3) од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 097 (+22) од.;
- крилатих ракет - 2286 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 854 (+60) од.;
- спеціальної техніки - 2310 (+16) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у Харківській області, де відновили втрачені позиції.
Натомість росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в Донецькій області.
Тим часом атаки Повітряних сил ЗСУ по системах ППО росіян можуть зробити Крим непридатним плацдармом для армії держави-агресора.
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