Ще 1250 загарбників, 26 ББМ і 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: за добу, що минула, Росія втратила на фронті понад 1200 солдат (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 13 на 14 червня, становили 1250 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 524 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 26 бойових броньованих машин і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали: особового складу - 524 060 (+1250) осіб ліквідовано;

танків - 7936 (+8) од;

бойових броньованих машин - 15 234 (+26) од.;

артилерійських систем - 13 818 (+48) од.;

РСЗВ - 1101 (+2) од.;

засоби ППО - 849 (+3) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 097 (+22) од.;

крилатих ракет - 2286 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18 854 (+60) од.;

спеціальної техніки - 2310 (+16) од.