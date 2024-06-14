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Ще 1250 загарбників, 26 ББМ і 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

П'ятниця 14 червня 2024 07:14
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Ще 1250 загарбників, 26 ББМ і 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: за добу, що минула, Росія втратила на фронті понад 1200 солдат (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 13 на 14 червня, становили 1250 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 524 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 26 бойових броньованих машин і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 524 060 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 7936 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 15 234 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 13 818 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1101 (+2) од.;
  • засоби ППО - 849 (+3) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 097 (+22) од.;
  • крилатих ракет - 2286 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 854 (+60) од.;
  • спеціальної техніки - 2310 (+16) од.

Ще 1250 загарбників, 26 ББМ і 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх у Харківській області, де відновили втрачені позиції.

Натомість росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в Донецькій області.

Тим часом атаки Повітряних сил ЗСУ по системах ППО росіян можуть зробити Крим непридатним плацдармом для армії держави-агресора.

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