Ситуация на фронте сегодня 14 июня

С начала суток, 14 июня, на фронте зафиксировано 41 боевое столкновение. На Покровском направлении продолжаются 5 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики совершили шесть авиационных ударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сейчас продолжается атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражают две атаки в районах Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении военные отбили три попытки врага улучшить тактическое положение. Сейчас два боестолкновения, в районах Невского и Грековки, продолжаются.

На Северском направлении остановлена попытка врага продвинуться в районе Роздоловки.

На Покровском направлении враг пытается прорвать оборону в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений, а пять атак уже отбиты.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. Россияне 11 раз начинали штурмовые действия. Девять боестолкновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки.

На Времовском направлении враг активизировался в районе Урожайного. Сейчас там продолжается бой. Попытка врага штурмовать позиции неподалеку Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении россияне совершили пять штурмов в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, Силы обороны жестко остановили один штурм оккупантов.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 13 июня, Силы обороны уничтожили еще 1250 российских террористов. Общие потери России с начала войны составляют 524 060 единиц личного состава. Также вчера было уничтожено: