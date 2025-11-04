Ситуація на фронті: складність на Покровському, стабілізація на Добропільському напрямках

Покровський напрямок - найскладніша ситуація

Ситуація залишається найскладнішою. Противник, маючи значну перевагу в особовому складі, продовжує просочуватись у місто та розосереджуватись у міській забудові. Штурмові підрозділи постійно проводять ударно-пошукові дії. Ворог несе суттєві втрати, однак не полишає спроб штурмувати та накопичує сили на околицях. Тривають запеклі бої.

Добропільський напрямок - стабілізація

Ситуацію стабілізовано. Спроби противника відрізати сили штурмових підрозділів у районах Шахового та Новошахового були безуспішними, ворог зазнав суттєвих втрат. Наразі противник продовжує накопичення особового складу на південь від Володимирівки, намагаючись просочуватись у саму Володимирівку та Паньківку.

Райони Маяка та Паньківки

Сили оборони ЗСУ стійко утримують зайняті позиції. Спроби противника здійснювати накопичення та просування є безрезультатними - ворог несе втрати особового складу.

Олександрівський напрямок - напружено

Ситуація залишається напруженою. Противник кидає значні сили піхоти для просування в районах Соснівки, Степового та Олексіївки, використовуючи легку автомобільну й мототехніку. Просування ворога зупинено, він зазнає серйозних втрат.

Дніпровський напрямок - стабілізовано, але напружено

Ситуація стабілізована, однак напружена. В районі Малинівки та Полтавки противник зменшив активність, але не полишає спроб просування. Штурмові підрозділи ЗСУ своєчасно відреагували, виставили рубежі блокування, закріпились і ефективно тримають оборону.

Посилено позиції в районі Новомиколаївки. В районі Привілля противник активних дій не веде, виявляється та знищується на підступах.

Костянтинівський напрямок - стабільно

Ситуація стабільна. Протягом останніх днів усі спроби просування противника були зупинені ще на підступах до Білої Гори, Диліївки та Плещіївки. Ворог намагається діяти малими групами в напрямку Костянтинівки, але без успіху.

Запорізький напрямок - стабілізаційні дії

Тривають стабілізаційні дії. У Приморську продовжується зачистка населеного пункту. У Плавнях противник намагається просуватись малими групами, проте безрезультатно - несе втрати.

Куп’янський напрямок

Штурмові підрозділи продовжують утримувати оборону, тривають позиційні бої, ворог зазнає втрат.

Курський та Сумський напрямки

Противник активних дій не здійснював.

"Штурмовики працюють чітко та впевнено. Збройні Сили України тримають фронт. Все буде Україна", - підсумовує пресслужба Управління штурмових підрозділів.