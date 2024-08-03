Ситуація на фронті: РФ скинула понад 100 КАБів, а ЗСУ атакували пункт управління дронів

Протягом останньої доби російські війська завдали 80 авіаударів, скинувши 114 керованих авіаційних бомб. Також окупанти здійснили 4693 обстріли.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження військової техніки, пункту управління дронів, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три бойові зіткнення. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.