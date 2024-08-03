Ситуация на фронте: РФ сбросила более 100 КАБов, а ВСУ атаковали пункт управления дронов

За последние сутки российские войска нанесли 80 авиаударов, сбросив 114 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты совершили 4693 обстрела.

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения военной техники, пункту управления дронов, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении за сутки произошло три боевых столкновения. Силы обороны отражали атаки противника в районе Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спорное, Верхнекаменное, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины предотвратили 12 попыток противника прорвать оборону защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Враг 24 раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении ВСУ отбили 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанне, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времивском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.