За добу 1170 військових. Генштаб оновив втрати РФ у війні
За добу, 2 серпня, Росія у війні в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 581760 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків – 8406 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 16238 (+27) од.;
- артилерійських систем – 16217 (+56) од.;
- РСЗВ – 1135 (+1) од.;
- засоби ППО – 908 (+1) од.;
- літаків – 363 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52) од.;
- крилаті ракети – 2410 (+3), од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од.;
- спеціальна техніка - 2723 (+4) од.
Ситуація на фронті
На вечір 2 серпня Генштаб повідомляв, що на фронті сталося 102 бойові зіткнення. "Гаряча" ситуація залишається на Покровському напрямку, там ЗСУ відбили 27 атак супротивника, ще три бої тривають.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледару. Також росіяни просунулися в Нью-Йорку та Залізному, можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.
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