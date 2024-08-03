За добу 1170 військових. Генштаб оновив втрати РФ у війні

За добу, 2 серпня, Росія у війні в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

На вечір 2 серпня Генштаб повідомляв, що на фронті сталося 102 бойові зіткнення. "Гаряча" ситуація залишається на Покровському напрямку, там ЗСУ відбили 27 атак супротивника, ще три бої тривають.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледару. Також росіяни просунулися в Нью-Йорку та Залізному, можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

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