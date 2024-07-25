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РФ знадобиться п'ять років на захоплення чотирьох областей України, - британський генерал

Лондон, Четвер 25 липня 2024 15:25
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РФ знадобиться п'ять років на захоплення чотирьох областей України, - британський генерал Фото: Росії може знадобитися п'ять років на захоплення чотирьох областей України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росії знадобиться близько п'яти років для захоплення чотирьох областей України. При цьому втрати армії РФ можуть становити 1,8 млн солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача британської армії генерал Ролі Вокера, якого цитує Newsweek.

Відповідну заяву генерал зробив під час конференції з наземних війн у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI).

"Якщо вони продовжуватимуть так, як є, росіянам, ймовірно, знадобиться п’ять років, щоб досягти мінімальних цілей щодо чотирьох областей", - сказав Вокер, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

За оцінками командувача, за теперішніх темпів втрат вбитими та пораненими, Росія може втрати від 1,5 до 1,8 млн солдатів, а також "незліченні мільярди" на знищену техніку.

"У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України", - додав генерал.

Втрати Росії на війні

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні вже понад 570 тисяч солдатів, а також тисячі одиниць техніки. За останню добу Сили оборони знищили 1230 російських окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що російські втрати на фронті перевищують українські. За його словами, чисельність російських військ в Україні на початку повномасштабного вторгнення складала 100 тисяч, а зараз - 520 тисяч.

Він зазначив, що Росія хоче збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч осіб.

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