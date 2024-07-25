РФ знадобиться п'ять років на захоплення чотирьох областей України, - британський генерал

Росії знадобиться близько п'яти років для захоплення чотирьох областей України. При цьому втрати армії РФ можуть становити 1,8 млн солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача британської армії генерал Ролі Вокера, якого цитує Newsweek.

Відповідну заяву генерал зробив під час конференції з наземних війн у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI).

"Якщо вони продовжуватимуть так, як є, росіянам, ймовірно, знадобиться п’ять років, щоб досягти мінімальних цілей щодо чотирьох областей", - сказав Вокер, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

За оцінками командувача, за теперішніх темпів втрат вбитими та пораненими, Росія може втрати від 1,5 до 1,8 млн солдатів, а також "незліченні мільярди" на знищену техніку.

"У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України", - додав генерал.