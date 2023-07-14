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Ситуація на фронті, просування та оборона: Зеленський провів засідання Ставки

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 13:05
Ситуація на фронті, просування та оборона: Зеленський провів засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронту та постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Під час засідання було порушено питання:

  • ситуація на фронті;
  • просування українських військ;
  • нові пакети військової допомоги та покращення логістики постачання;
  • темпи виробництва української зброї.

Зеленський заслухав командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського.

Також були доповіді міністра оборони Олексія Резнікова щодо нових пакетів військової допомоги від союзників та віцепрем'єра Олександра Кубракова щодо покращення логістики постачання зброї.

"Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна та командувача Гуляка", - додав президент.

На засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань.

Згідно з доповіддю начальника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі - відсутня.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися південніше Бахмута.

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