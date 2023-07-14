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Ситуация на фронте, продвижение и оборона: Зеленский провел заседание Ставки

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Украина, Пятница 14 июля 2023 13:05
Ситуация на фронте, продвижение и оборона: Зеленский провел заседание Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте и поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Во время заседания были подняты вопросы:

  • ситуация на фронте;
  • продвижение украинских войск;
  • новые пакеты военной помощи и улучшение логистики поставок;
  • темпы производства украинского оружия.

Зеленский заслушал командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.

Также были доклады министра обороны Алексея Резникова о новых пакетах военной помощи от союзников и вице-премьера Александра Кубракова об улучшении логистики поставок оружия.

"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина и командующего Гуляка", - добавил президент.

На заседании также обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.

Согласно докладу начальника ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки преуспевают на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.

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