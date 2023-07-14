Ситуация на фронте, продвижение и оборона: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте и поставки оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Во время заседания были подняты вопросы:
- ситуация на фронте;
- продвижение украинских войск;
- новые пакеты военной помощи и улучшение логистики поставок;
- темпы производства украинского оружия.
Зеленский заслушал командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.
Также были доклады министра обороны Алексея Резникова о новых пакетах военной помощи от союзников и вице-премьера Александра Кубракова об улучшении логистики поставок оружия.
"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина и командующего Гуляка", - добавил президент.
На заседании также обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.
Согласно докладу начальника ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.
Ситуация на фронте
По последним данным Генштаба, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
Украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки преуспевают на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.
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