Ситуація на фронті. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій
Найзапекліші бої станом на 4 січня точаться на сході нашої країни. Росіяни продовжують штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії.
За даними британської розвідки, центр бойових зіткнень наразі знаходиться на Донбасі.
Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Водночас бої йдуть на Лиманському напрямку, а також на лінії Сватово-Кремінна. Українські сили продовжують атаки у Луганській області.
Також, згідно з британською картою, бойові дії тривають у Запорізькій області. Ворожі війська обстрілюють лінію фронту з окупованої території.
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Нагадаємо, за даними в видання The New York Times, удар по Макіївці став однією з найбільших військових втрат для Росії з початку широкомасштабної війни.
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