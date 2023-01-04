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Ситуація на фронті. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій

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Україна , Середа 04 січня 2023 13:16
Ситуація на фронті. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 4 січня (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Найзапекліші бої станом на 4 січня точаться на сході нашої країни. Росіяни продовжують штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, центр бойових зіткнень наразі знаходиться на Донбасі.

Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Водночас бої йдуть на Лиманському напрямку, а також на лінії Сватово-Кремінна. Українські сили продовжують атаки у Луганській області.

Також, згідно з британською картою, бойові дії тривають у Запорізькій області. Ворожі війська обстрілюють лінію фронту з окупованої території.

Натисніть на карту, аби побачити детальніше

Ситуація на фронті. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій

Нагадаємо, за даними в видання The New York Times, удар по Макіївці став однією з найбільших військових втрат для Росії з початку широкомасштабної війни.

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