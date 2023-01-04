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Ситуация на фронте. Британская разведка показала обновленную карту боевых действий

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Украина, Среда 04 января 2023 13:16
Ситуация на фронте. Британская разведка показала обновленную карту боевых действий Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 4 января (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Самые ожесточенные бои по состоянию на 4 января идут на востоке нашей страны. Россияне продолжают штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, центр боевых столкновений находится на Донбассе.

Российские войска не перестают штурмовать позиции украинских защитников в районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков. В то же время бои идут на Лиманском направлении, а также на линии Сватово-Кременная. Украинские силы продолжают атаки в Луганской области.

Также, согласно британской карте, боевые действия продолжаются в Запорожской области. Вражеские войска обстреливают линию фронта с оккупированной территории.

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Ситуация на фронте. Британская разведка показала обновленную карту боевых действий

Напомним, по данным в издания The New York Times, удар по Макеевке стал одной из самых больших военных потерь для России с начала широкомасштабной войны.

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