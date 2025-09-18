ua en ru
Генштаб оновив карти: найзапекліші бої в Україні - на одному напрямку

Четвер 18 вересня 2025 08:26
Генштаб оновив карти: найзапекліші бої в Україні - на одному напрямку Ілюстративне фото: найактивнішим напрямком на фронті залишається Покровський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою, де українські захисники відбили 69 штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Гентбату, ворог завдав ракетного удару, здійснив 95 авіаційних атак та скинув 153 керовані авіаційні бомби.

Також окупанти застосували 6097 дронів-камікадзе та 4766 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти, зокрема 174 атаки було здійснено з реактивних систем залпового вогню.

Під ударами опинилися райони населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка та Веселянка в Запорізькій області, а також Антонівка й Інгулець на Херсонщині.

У відповідь авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснив 203 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя противник 14 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень - загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив один марний штурм позицій наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 098 380 військових.

Лише за минулу добу було ліквідовано 930 окупантів, знищено два танки, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки противника.

