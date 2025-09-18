Генштаб обновил карты: самые ожесточенные бои в Украине - на одном направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Покровское направление остается самым горячим участком, где украинские защитники отбили 69 штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Гентбата, враг нанес ракетный удар, совершил 95 авиационных атак и сбросил 153 управляемые авиационные бомбы.

Также оккупанты применили 6097 дронов-камикадзе и 4766 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты, в том числе 174 атаки были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Под ударами оказались районы населенных пунктов Железнодорожное, Рождественка, Каменское, Григорьевка и Веселянка в Запорожской области, а также Антоновка и Ингулец на Херсонщине.

В ответ авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществил 203 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодязи.

На Северском направлении в районах Григорьевки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений - захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в сторону Никифоровки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Миколайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Шахово, Лысовка, Муравка, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг совершил один бесполезный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.