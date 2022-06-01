Ситуация на фронте. Появилась актуальная карта боевых действий в Украине

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - говорится в сообщении.

Согласно данным карты, российские войска продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов Донбасса. Это также подтверждает и Генштаб ВСУ.

В то же время вблизи Харькова украинские защитники продолжают наступление, пытаясь отодвинуть врага к границе.

На юге продолжается наступление ВСУ в районе Николаева и Херсона. Там усиливаются обстрелы со стороны оккупантов, однако украинские бойцы имеют успех.