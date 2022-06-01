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Ситуация на фронте. Появилась актуальная карта боевых действий в Украине

Фото: появилась карта боевых действий в Украине на 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Великобритании показало актуальную карту боевых действий в Украине. По состоянию на 1 июня самая тяжелая ситуация остается на Донбассе, юге и частично в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - говорится в сообщении.

Согласно данным карты, российские войска продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов Донбасса. Это также подтверждает и Генштаб ВСУ.

В то же время вблизи Харькова украинские защитники продолжают наступление, пытаясь отодвинуть врага к границе.

На юге продолжается наступление ВСУ в районе Николаева и Херсона. Там усиливаются обстрелы со стороны оккупантов, однако украинские бойцы имеют успех.

Напомним, что российские оккупанты продвинулись в центр Северодонецка. Враг контролирует более половины города.

Также в Минобороны пояснили, почему не рассказывают о контрнаступлении украинских бойцов.

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