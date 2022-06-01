Более половины Северодонецка контролирует РФ. Какая ситуация в городе сейчас

Российские военные контролируют 70% Северодонецка. Часть ВСУ отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Еще часть (ВСУ, - ред.) - продолжает бои внутри города", - рассказал он, добавив, что завозить гуманитарные грузы в город пока нет возможности. Кроме того, по словам главы региона, Лисичанск полностью находится под украинским контролем. "Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена", - напомнил Гайдай.